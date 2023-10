Der 43-jährige Angeklagte soll laut Anklage am 4. März 2023 mit der 19 Jahre alten Kezhia H., mit der er über Jahre eine außereheliche "intime Beziehung" gehabt haben soll, in einem Lieferwagen in einen Wald im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen gefahren sein.