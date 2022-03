Johanna Mayrberger vom BUND in Salzwedel schaut regelmäßig nach den Tieren. Bildrechte: Katharina Häckl

In einem der Seen in dem Feuchtmoorgebiet haben die Menschen Brutinseln aufgeschüttet. Acht Paare haben deshalb im vergangenen Jahr dort erfolgreich gebrütet. Gelege, Küken und Elternvögel werden dort noch einmal extra geschützt: In den See sind metallene Pflöcke gesetzt; zwischen ihnen sind niedrige Zäune gezogen. So werden vor allem die Wildgänse abgehalten, in großen Gruppen auf den Brutinseln zu landen. Wenn die großen Vögel lärmend einfallen, ziehen die Kiebitze sonst den Kürzeren. Der Kiebitz-See ist zudem umgeben von einem Elektrozaun. Der soll die vierbeinigen Jäger abhalten, Fuchs und Waschbär vor allem.