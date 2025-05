Der Wechsel von fünf- auf dreitägige Klassenfahrten stellt vor allem die Herbergen vor Probleme. Kirsten Hohmeyer, die Leiterin des Kinder- und Jugenderholungszentrums KiEZ in Arendsee, verzeichnet mehr An- und Abreisen, mehr Besucher, aber nicht mehr Übernachtungen. Die meisten Gäste, so Hohmeyer, führen gestiegene Busreisekosten als Grund für die verkürzten Klassenfahrten an.