Am Landgericht Stendal hat am Dienstag der Prozess gegen einen Mann begonnen, der die 19-jährigen Kezhia aus Klötze im Altmarkkreis Salzwedel getötet haben soll. Mitte August hatte das Gericht die Anklage des Staatsanwaltschaft gegen einen 42-Jährigen zugelassen.

Der Angeklagte soll laut Landgericht am 4. März 2023 mit der 19 Jahre alten Kezhia H., mit der er über Jahre eine außereheliche intime Beziehung gehabt haben soll, in einem Lieferwagen in einen Wald zwischen Hoitlingen und Jembke im Landkreis Gifhorn gefahren sein. Dort soll es zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gekommen sein, in dessen Verlauf oder unmittelbar danach der Angeklagte seinem Opfer mit einem messerähnlichen Gegenstand völlig überraschend 32 Stichverletzungen im vorderen Brustkorb und mittleren Oberbauch zugefügt haben soll.