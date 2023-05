In Klötze haben Familie, Freunde und Einwohner am Samstag von der getöteten Kezhia Abschied genommen. Die 19-jährige Schiedsrichterin und Spielerin beim VfB 07 Klötze wurde auf dem Friedhof des Ortes beigesetzt.

Anfang März war sie zum letzten Mal in ihrem Heimatort gesehen worden . Nach wochenlanger Suche wurde sie dann tot in einem Waldstück im Landkreis Helmstedt gefunden – mit 30 Messerstichen. Wie genau Kezhia zu Tode gekommen ist, konnte immer noch nicht geklärt werden, so die Staatsanwaltschaft Stendal auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT.

Mutmaßlicher Täter ist der Freund des Opfers, ein 42-jähriger Familienvater – er sitzt den Angaben zufolge immer noch in Burg in Untersuchungshaft. Laut der Polizei habe er sich bei den Vernehmungen mehrfach in Widersprüche verstrickt, so dass gegen ihn ein Haftbefehl erlassen wurde. Die Ermittlungen dauern an.