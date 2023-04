Tatverdächtig ist ein 42 Jahre alter Mann, gegen den wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt wird. Ein Geständnis des Verdächtigen gibt es noch nicht, so die Polizei weiter. Ende März hatte die Polizei die Wohnung und das Fahrzeug des Mannes durchsucht. Einen Haftantrag gab es zuletzt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stendal nicht. Dafür seien die Ermittlungsergebnisse nicht ausreichend.

Der Tatverdächtige kannte die Vermisste demnach vom Fußballverein VfB Klötze. Sie sei dort als Schiedsrichterin aktiv gewesen – er als Trainer der Jungendabteilung. An dem Tag, an dem die 19-Jährige verschwunden ist, war sie ihrer Mutter zufolge gemeinsam mit dem Tatverdächtigen bei einem Fußballbundesligaspiel in Wolfsburg.