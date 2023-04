Seit sechs Wochen wird eine 19-Jährige aus Klötze im Altmarkkreis Salzwedel vermisst. Die Polizei vermutet, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden ist, hat aber bislang keine heiße Spur.

Fall Kezhia bei Kripo live: Polizei sucht Hinweise zu Transporter

Es gingen noch immer Hinweise ein, sagte eine Sprecherin am Mittwoch, aber keiner habe in Richtung Aufklärung geführt. Die Polizei setzt weiter auf Tipps von Zeuginnen und Zeugen. Am Sonntag informierte sie bei "Kripo live" im Fernsehen über den Stand der Ermittlungen.

Die Polizei demnach sucht unter anderem Hinweise zu dem weißen Transporter VW Crafter des Tatverdächtigen mit dem Logo des Technik-Dienstleisters "Spie" aus Braunschweig. Insbesondere sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die das Fahrzeug am 4. März und in den darauffolgenden Tagen in Klötze und Umgebung oder im Landkreis Gifhorn gesehen haben. Zu einem solchen Transporter sucht die Polizei Hinweise. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kein Geständnis des Tatverdächtigen

Tatverdächtig ist ein 42 Jahre alter Mann, gegen den wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt wird. Ein Geständnis des Verdächtigen gibt es nicht, so die Polizei weiter. Ende März hatte die Polizei die Wohnung und das Fahrzeug des Mannes durchsucht. Einen Haftantrag gab es zuletzt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stendal nicht. Dafür seien die Ermittlungsergebnisse nicht ausreichend.

Der Tatverdächtige kannte die Vermisste demnach vom Fußballverein VfB Klötze. Sie sei dort als Schiedsrichterin aktiv gewesen – er als Trainer der Jungendabteilung.

An dem Tag, an dem die 19-Jährige verschwunden ist, war sie ihrer Mutter zufolge gemeinsam mit dem Tatverdächtigen bei einem Fußballbundesligaspiel in Wolfsburg.

Beschreibung der 19-Jährigen In der Öffentlichkeitsfahndung wird die 19-Jährige so beschrieben: Sie ist 1,55 Meter groß, hat braune Haare und trägt eine Brille. Bekleidet war sie zuletzt mit einer grauen Jacke, einer hellen Hose und weißen Schuhen. Zudem trug sie einen grauen Rucksack.



Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzwedel unter 03931 682 292 entgegen.

Suche auch im angrenzenden Niedersachsen