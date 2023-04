Die Sprecherin der Polizeidirektion Stendal, Jeannine Stage-Breuer, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass das Handy der vermissten jungen Frau an dem Nachmittag letztmalig im niedersächsischen Landkreis Gifhorn geortet worden sei. Seitdem habe Kezhia auch nichts mehr in ihren sozialen Medien gepostet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die einen weißen VW-Transporter am 4. März in Klötze oder im Landkreis Gifhorn beobachtet haben. Der Wagen trägt die Aufschrift der Elektro-Firma "Spie". Die Polizei setzt weiter auf Tipps von Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere suche man Personen, die das Fahrzeug am 4. März und in den darauffolgenden Tagen in Klötze und Umgebung oder im Landkreis Gifhorn gesehen haben.