Der Tatverdächtige kannte die Vermisste demnach vom Fußballverein VfB Klötze. Sie habe dort als Schiedsrichterin gearbeitet. Er sei als Trainer der Jungendabteilung tätig gewesen. An dem Samstag, an dem die 19-Jährige verschwunden ist, war sie ihrer Mutter zufolge gemeinsam mit dem Tatverdächtigen bei einem Fußballbundesligaspiel in Wolfsburg.