Im Fall einer vermissten 19-Jährigen aus Klötze im Altmarkkreis Salzwedel ermittelt die Polizei weiter auf Hochtouren. Wie sie MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag mitteilte, sind die Wohnung und das Fahrzeug eines Tatverdächtigen durchsucht worden. Die Auswertung der Beweise dauere allerdings noch an. Gegen den 42-Jährigen werde wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Details könnten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt werden, hieß es. Weitere Anfragen des MDR zu dem Vermisstenfall ließ das zuständige Polizeirevier bislang unbeantwortet. Einen Haftantrag gab es zuletzt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stendal nicht. Dafür seien die Ermittlungsergebnisse nicht ausreichend.

Der Tatverdächtige kannte die Vermisste demnach vom Fußballverein VfB Klötze. Sie sei dort als Schiedsrichterin aktiv gewesen. Er sei als Trainer der Jungendabteilung tätig gewesen. An dem Samstag, an dem die 19-Jährige verschwunden ist, war sie ihrer Mutter zufolge gemeinsam mit dem Tatverdächtigen bei einem Fußballbundesligaspiel in Wolfsburg.