Altmark An Pferd vergangen: Polizei sucht Tierquäler in Klötze

14. Mai 2025, 17:08 Uhr

In Klötze in der Altmark sorgt ein besonderer Fall von Tierquälerei für Aufsehen. Laut Polizei sollen Aufnahmen einer Überwachungskamera belegen, dass sich vor gut einem Monat ein unbekannter Mann sexuell an einem Pferd vergangen hat.