Der private Partyraum von Vanessa Fröhlich ist proppenvoll. Da es in Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) keinen gemeinsamen Raum für Vereine gibt, wird die Location ab sofort zum Vereinssitz, doch die Gründerinnen von "WirFürEuch Klötze e.V." wollen auch das perspektivisch ändern. Und sie haben noch mehr vor. Sabrina Gäde und Vanessa Fröhlich haben den Verein ins Leben gerufen, um das soziale Miteinander in ihrer Heimatstadt zu stärken. Bereits bei der Gründungsveranstaltung zeigte sich das große Interesse: Rund 40 engagierte Bürgerinnen und Bürger kamen zusammen, um Teil dieses neuen Netzwerks der Hilfe und Solidarität zu werden. Bildrechte: MDR/Carina Emig

"Wir sind für alle da", betont Fröhlich, die am Gründungsabend auch zur Vorsitzenden gewählt wird. Der Verein verfolgt ein Ziel zu einem Thema, das in Klötze bisher fehlt: Menschen zusammenzubringen, die Gemeinschaft stärken und durch vielfältige Projekte das Leben in der Stadt und den umliegenden Ortsteilen lebenswerter gestalten. "Wir haben gemerkt, dass diese Gemeinschaft fehlt", sagt Sabrina Gäde. "Meistens gibt es Vereine, die sich auf eine einzige Sparte konzentrieren. Doch wir wollen alles abdecken – Jung und Alt, ruhige Veranstaltungen, Gesprächsrunden, Benefizprojekte, Kultur und Tradition. Einfach füreinander da sein", ergänzt Fröhlich.

Mit Veranstaltungen, Umweltprojekten, Kinder- und Jugendförderung sowie der Unterstützung von Senioren möchte "WirFürEuch Klötze" eine Plattform bieten, auf der jede Idee willkommen ist. "Es gibt viele Menschen, die helfen möchten, aber nicht wissen, wie sie sich einbringen können", erklärt Gäde. "Hier setzt unser Verein an: Wir schaffen die Möglichkeiten und die Plattform, gemeinsam in und um Klötze etwas zu bewegen."

Der gewählte Vorstand: repräsentativ und vielfältig

Der Verein wird von einem engagierten Vorstand geleitet, der bereits bei der Gründungsveranstaltung gewählt wurde. Besonders hervorzuheben ist der Jugendwart, Yanis Liebelt aus Kunrau. Mit seinen 16 Jahren ist er das jüngste Vereinsmitglied und zeigt, dass der Verein besonders auf die Integration und Beteiligung der Jugend setzt. Kunrau, einer der 13 Ortsteile der Einheitsgemeinde Klötze, verdeutlicht den regionalen Fokus des Vereins. "Wir wollen nicht nur für die Stadt Klötze da sein, sondern auch für die umliegenden Dörfer", betonen die Gründerinnen. Neben dem Jugendwart gibt es auch eine Seniorenbeauftragte, die sich speziell für die Bedürfnisse älterer Menschen einsetzen wird. Dieser generationenübergreifende Ansatz ist ein zentrales Merkmal.

Die Idee, einen Verein zu gründen, hatte ihre Wurzeln in einer außergewöhnlichen Benefizaktion vor einigen Jahren. Was als kleine Spendenaktion begann, entwickelte sich zu einer logistischen Großleistung. "Aus einer kleinen Idee, einen kleinen Lieferwagen voller Spenden in die Ukraine zu bringen, wurde innerhalb von zwei Wochen ein 40-Tonner voller Hilfsgüter", erinnert sich Sabrina Gäde. "Diese unglaubliche Solidarität hat uns gezeigt, was möglich ist, wenn die Menschen zusammenhalten." Bildrechte: MDR/Carina Emig

Aus Dankbarkeit für die damalige Unterstützung organisierten die beiden eine große Benefizveranstaltung, die rund 1.000 Menschen anlockte. Doch erst jetzt, nach weiteren beruflichen und persönlichen Erfahrungen, war der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Vision eines eigenen Vereins umzusetzen. "Wir wollten etwas Langfristiges schaffen. Im Ortschaftsrat und durch unsere Arbeit als Klötzer Stadtangestellte haben wir zwar viele Projekte bewegt, stießen aber oft an bürokratische Grenzen. Ein Verein bietet uns jetzt die Möglichkeit, noch mehr zu erreichen." Sie können nun Förderanträge stellen und genau das haben Vanessa Fröhlich und Sabrina Gäde vor. Eine für sie logische Konsequenz in Zeiten leerer Stadtkassen.

Wir schaffen die Möglichkeiten und die Plattform, gemeinsam in und um Klötze etwas zu bewegen. Sabrina Gäde, "WirFürEuch Klötze"