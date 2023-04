Die seit Wochen vermisste 19-jährige Kezhia aus Klötze im Altmarkkreis Salzwedel ist tot. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stendal am Freitag auf Anfrage bestätigte, ist ihre Leiche am Donnerstag in der Gemeinde Bahrdorf im Landkreis Helmstedt entdeckt worden. Die Tote ist demnach in unmittelbarer Nähe eines Kieswerkes entdeckt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass das vermisste Mädchen Opfer eines Verbrechens geworden ist. Ein 42-jähriger Beschuldigter sei festgenommen worden. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.