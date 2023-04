Der 42-Jährige soll sich bei den Zeugengesprächen in Widersprüche verwickelt haben. Dort soll der Mann laut Polizei angegeben haben, Kezhia mit nach Wolfsburg genommen und auf dem Rückweg nicht am vereinbarten Treffpunkt angetroffen zu haben. Ein Geständnis hatte es zum damaligen Zeitpunkt aber nicht gegeben. Auch eine Leiche fehlte. Deshalb konnte der Mann nicht festgenommen werden. Die 19-Jährige war laut Polizei am Nachmittag des 7. März als vermisst gemeldet worden. Sie soll am 4. März letztmalig in Klötze gesehen worden sein.