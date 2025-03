Die Straßen von Kalbe (Milde) wirken an diesem Montag wie aus einem Gemälde: Die Fachwerkhäuser reihen sich aneinander, die Sonne schaut noch zögerlich hinter den Wolken hervor und nur wenige Menschen sind unterwegs. Es ist still – noch. Denn bald werden hier Stimmen in unterschiedlichsten Sprachen erklingen, Pinsel über Leinwände gleiten und Skulpturen entstehen. Kalbe ist keine Stadt wie jede andere. Sie ist eine Künstlerstadt .

Bildrechte: MDR/ Nora Große Harmann

Alles begann mit Corinna Köbele. Als sie vor 30 Jahren in die Altmark zog, verliebte sie sich in das alte Gerichtsgebäude, das seit 1996 leer stand. "So schöne Häuser, warum macht da niemand was?", fragte sie sich – und fand ihre eigene Antwort darauf. Als Künstlerin wollte sie nicht nur ein Gebäude retten, sondern einen Ort schaffen, an dem Kreativität wachsen kann. Inspiriert von der Künstlerstadt Gmünd in Kärnten und der Documenta in Kassel entstand eine Idee: eine Stadt, in der Kunst lebendig wird.