Vom Landesbauernverband hieß es auf MDR-Nachfrage am Donnerstagnachmittag, in ganz Sachsen-Anhalt seien die digitalen Boli noch nicht verbreitet. Es gebe aber Betriebe, die zum Beispiel Ohrmarken einsetzten. Die Marken informierten den Halter jederzeit über die Temperatur des Tieres und dessen Bewegungen. Auch automatisierte Melksysteme seien in Sachsen-Anhalt verbreitet. Dabei entscheide die Kuh jeweils selber, wann sie das System betrete und sich melken lasse. Nahezu jeder Milchviehbetrieb im Land versieht seine Tiere den Angaben nach mit Halsbändern, die dem Halter die Bewegungen anzeigten.