Rücken kratzen ist purer Genuss für schwarz-weiße Rindviecher. Neben der Pferdekoppel hinter dem Haus, am Kuhstall steht deshalb eine Kuh-Kratz-Konstruktion bei Annika Axmann. Schrubber und Besen sind an einer Konstruktion aus Holzpfählen montiert. Einer der Besen hängt auch niedriger, in Kälbchen-Höhe. Aber Kalb Flocke reibt lieber seinen Kopf an Mutter Frida. Zu sehen sind die Szenen auf einem Video, das Annika Axmann aus Dähre in der Altmark geschickt hat. Annika Axmann hat Kuh Frida aus einem Milchviehbetrieb gerettet. Bildrechte: Annika Axmann/privat

Kuhgeburt sogt für Schlafmangel bei Bäuerin

Videos wie dieses, Filme und Fotos mit großem Kuschel-Kuh-Faktor zeigt sie auch auf Instagram und auf TikTok. Dass das Kälbchen endlich da ist, darüber sind Annika Axmann und ihr Freund erleichtert. Die Geburt verlief reibungslos. Die Wochen davor waren umso schlafloser. Am Telefon erzählt sie:

Ich habe die letzten zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin stündlich den Wecker gestellt. Und davor immer schon alle drei bis vier Stunden. Annika Axmann

Im Stall hing eine Kamera. An einem Abend vor ein paar Wochen, kurz vor Mitternacht, war es dann so weit. Kuh Frida wurde kurzatmig. Und innerhalb einer Stunde war das Kälbchen da. Ohne Tierarzt. Der schaffte es nicht schnell genug und gab nur am Telefon ein paar Tipps. Kuh Frida und Kalb Flocke haben in Dähre einen geräumigen Stall und viel Auslauf. Bildrechte: Annika Axmann/privat

Mutterkuh Frida hat bewegte Geschichte hinter sich

Und jetzt hüpft Kälbchen Flocke durch den Stall und über das Grundstück. Das ist nicht selbstverständlich. Mutterkuh Frida stammt aus einem Milchviehbetrieb. Einen Namen hatte sie nicht. Nur eine Ohrmarke. Frida hatte sich den Hinterlauf verletzt, sackt beim Gehen mitunter weg. Weil die Kuh so nicht im Stall stehen konnte, haben Annika Axmann und ihr Freund sie adoptiert. Ein Riesen-Glück für eine Kuh, die vorher großes Pech hatte.

Am Anfang habe Frida nur Heu gefressen. Später hat die Kuh eine Vorliebe für Äpfel entdeckt. Kuh Frida ist regelrecht aufgeblüht. In dem Milchviehbetrieb hätte sie keine Zukunft gehabt. Nun lebt Kuh Frida ein Landleben, das sie vorher nicht kannte. Und jetzt ist aus dem Projekt Familien-Kuh eine Kuhfamilie geworden. Das Kälbchen wird schnell größer.

Obwohl ich sie jeden Tag mehrmals sehe, sehe ich, wie sie wächst. Also das ist wirklich unglaublich. Annika Axmann

Tausende Kuh-Fans bei Instagarm

Fast weiß ist das Kalb. Der Name Flocke war ein Vorschlag eines Followers auf Instagram. 2.870 Abonnenten (Stand: 14. Februar 2022 ) verfolgen das Landleben von Mutterkuh und Kälbchen. Sie versuche hochzuladen, was sie selbst mit den Kühen erlebt, sagt Annika Axmann. Zudem will sie darüber aufklären, wie so ein Kuhleben aussieht,