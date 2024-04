Das dürfte auch kein Problem sein, denn Putzker erinnert sich noch genau an die Partys, denn "ich bin seit jungen Jahren mit der Diskothek verbunden". Seine Anfänge hatte er im "Vollmond". Als er dort die DJs auflegen sah, war ihm schnell klar: "Das will ich auch machen." Und so kam es dann auch. Putzker fing an, selbst aufzulegen und kümmerte sich außerdem um die Lichttechnik. "Ich habe mir Stück für Stück alles selbst beigebracht". Als dann 1994 die "Pumpe" eröffnete und das "Vollmond" schloss, versuchte der DJ sein Glück in der neuen Großraumdisko.