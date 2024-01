Die Entdeckungslust der Künstlerin Mariel Poppe trieb während des Studiums bereits nach Dijon, London und Berlin.

Ihr Lieblingsmaterial ist seit Jahren Stein, besonders gern stellt sie daraus Türme aller Art her.

Aufgrund der vielen Kirchen aus Stein in der Altmark ist Poppe die Idealbesetzung für das dreimonatige Stipendiat, ihr Ziel ist eine Art backsteinerne Skyline von Salzwedel.

Der Förderverein des Stipendiatenhauses öffnet ihr in dieser Zeit wichtige Türen und stellt Öffentlichkeit durch das "Künstlercafé" her.

Als im Herbst 1989 die Mauer fiel, war Mariel Poppe als Austauschstudentin im französischen Dijon. Sofort stand für sie fest: Zurück an ihre Uni in Mainz oder ins heimische Ingelheim – das kommt nicht in Frage. Sie will in den Osten, nach Berlin.

Von Mainz über Dijon nach London und Berlin

Diese Neugier, diese Entdeckungslust, diese Offenheit zieht sich durch ihr gesamtes künstlerisches Leben. In Mainz studierte Poppe zwei Jahre lang Kunsterziehung und Germanistik. An der École des Beaux Arts in Dijon war Malerei ihr Schwerpunkt, an der Royal Academy of Arts in London die Fotografie. An der Hochschule der Künste in Berlin studierte Poppe Bildhauerei, Objektkunst, Installation und Fotografie.

Die Hauptstadt – dieser Schmelztiegel aus Ost und West, Kreativität und Chaos – hat sie nicht wieder losgelassen. Sie arbeitet und lebt noch immer in Berlin.

Besondere Kunstwerke aus Stein

Seit wenigen Jahren ist Stein ihr Lieblingsmaterial. Einen regelrechten Narren gefressen hat sie an Ziegelsteinen und Backsteinen. Die seien die ersten steinernen Materialien, die nur um des Bauens willen hergestellt wurden, sagt Poppe. Es gebe so viele Varianten, so viele Formen und aus so viele Zeiten – und deshalb unbegrenzte Möglichkeiten, aus Backsteinen Kunstobjekte zu bauen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Patrick Pleul

Poppes Objekte aus Ziegelsteinen muten teilweise wie Korallen und Seesterne, andere wie mathematische Rätsel an. Alle aber haben eine Seele, scheinen lebendig zu sein. Vor allem an Türme hat die Künstlerin ihr Herz verloren. Sie liebt es, den Kopf in den Nacken zu legen und bis nach oben zu schauen. Sie liebt das leichte Schaudern, wenn sie von einem hohen Turm hinab zur Erde schaut. Und sie liebt es, eigene Türme zu bauen. Türme von Mariel Poppe sind auch die Lieblingsobjekte ihrer Kunden.

Drei Monate im Stipendiatenhaus Salzwedel

Mit diesen Vorlieben für Ziegelsteine und Türme ist Mariel Poppe quasi die ideale Besetzung für das Stipendiatenhaus im altmärkischen Salzwedel. Die Altmark sei ja "stein-reich", sagt grinsend Vera Wibbecke, die Vorsitzende des Fördervereins des Hauses. Mehr als 250 Feldsteinkirchen stehen im Norden Sachsen-Anhalts, alte Straßen mit den historischen Katzenkopf-Steinen stehen teilweise unter Denkmalschutz. Außerdem führt die Straße der Romanik zu beeindruckenden Backstein-Kirchen, zum Beispiel in Salzwedel, Tangermünde und Seehausen - und in die selbst ernannte Stadt der Backsteingotik: Stendal.

Bildrechte: Katharina Häckl