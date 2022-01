In Kalbe (Milde) im Altmarkkreis Salzwedel hat die Stadt den Kurpark komplett gesperrt. Grund sind nach Angaben von Bürgermeister Karsten Ruth Sturmschäden. Ruth sagte MDR SACHSEN-ANHALT, bei dem Sturm an Neujahr seien vor allem die Kronen mächtiger Bäume in Mitleidenschaft gezogen worden.