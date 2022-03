Andreas Kluge Bildrechte: privat

Kandidat Andreas Kluge (CDU) "Als Landrat möchte ich weiter all meine Erfahrungen und mein Können in den Erhalt und die Entwicklung des Altmarkkreises stecken. Unser Landkreis soll stark und lebenswert bleiben und auf die Zukunft vorbereitet sein", erklärt der 43-jährige Andreas Kluge.



Er wurde 1979 in Halberstadt geboren. Die CDU nominierte ihn 2021 als Landrats-Kandidat, die FDP unterstützt dies. Nach der Realschule erlernte er den Beruf des Elektroinstallateurs. Der verheiratete, zweifache Familienvater lebt heute in Jübar und ist seit 2017 Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitband Altmark (ZBA). Der Verband soll das schnelle Internet in die gesamte Altmark bringen. Zuvor hatte er Kommunikationsinformatik und später auch Unternehmensführung und Management studiert.



Er arbeitet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Es wundert nicht, dass die Digitalisierung für ihn als Landrat auch eine wichtige Rolle spielen würde. "Eine moderne Verwaltung mit optimierten Verfahrens-Abläufen und per digitalen Medien nutzbar, das steht für mich an oberster Stelle", sagt Andreas Kluge. Die Wirtschaft und die Landwirtschaft seien das Rückgrat der Region. Dies gelte es zu stärken.