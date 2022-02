Ich möchte Landrat werden, weil ich hier vor Ort gestalten will, unabhängig und ohne Parteidoktrin. Wir müssen wieder miteinander reden, statt übereinander. Wir gemeinsam. Ingolf Arndt

Ingolf Arndt tritt als unabhängiger Kandidat an und möchte den Dialog mit allen politischen Lagern. Bildrechte: privat Ingolf Arndt ist 1972 geboren und auf einem Bauernhof in der Altmark aufgewachsen. Mit 20 Jahren schloss er in Klötze seine Ausbildung als Facharbeiter für Pflanzenproduktion mit Abitur ab. Führungserfahrung sammelte der heutige Immobilienmakler aus Gardelegen bei der Bundeswehr. Später arbeitete er als Versicherungskaufmann und als Vertriebsmitarbeiter im Softwareverkauf. Für seine Kandidatur als Landratskandidat musste er 100 Unterstützerunterschriften sammeln, da er weder von einer Partei noch von einer im Kreistag vertretenen Liste nominiert worden ist. Er gab 155 Unterschriften ab.



"Mir ist wichtiger, als unabhängiger Kandidat zu agieren", sagt er. Elementar sei der Dialog mit den Menschen, Politik dürfe sich da nicht abkoppeln. "Trotz der spaltenden Tendenzen in Zeiten der Pandemie, müssen wir miteinander reden, egal, welchem politischen Lager wir angehören." Lange Jahre war Arndt Mitglied der SPD, ehe er 2020 frustriert austrat, wie er sagt. Als Vater von fünf Kindern engagierte er sich seit 2005 in drei Schulfördervereinen. Er war von 2005 bis 2014 stellvertretender Vorsitzender des Tourismusvereins Region Gardelegen.

Ich möchte Landrat werden, weil ich die weitere Entwicklung der Altmark, meiner Heimat, auf der Grundlage meiner Ausbildung und umfangreichen Berufs- und Lebenserfahrung an verantwortlicher Stelle mitgestalten will. Hans Bülow

Für Hans Bülow steht das Gemeinwohl im Vordergrund. Bildrechte: privat Hans Bülow wurde 1956 in Rheinhessen geboren und lebt seit mittlerweile 30 Jahren in Fleetmark. Der 65-Jährige ist parteilos, wurde aber von der Freien Liste als Landratskandidat nominiert. Der Diplom-Ingenieur und Diplom-Ökonom ist verheiratet und hat drei erwachsene Söhne. Er war Offizier der Bundeswehr und kam mit der Wende in die Altmark, wo er von 1991 bis 2001 als Geschäftsführer die Stadtwerke Salzwedel leitete. Später betrieb er eine Landwirtschaft und auch eine Landpension.



Er sagt, es brauche tragfähige Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit – und zwar ohne Parteipolitik. Klimaschutz müsse mit Augenmaß und nicht mit der ideologischen Brille betrieben werden. Es müsse die Gemeinwohlorientierung im Vordergrund stehen. Bülow möchte, dass Energieversorgung, Telekommunikation, ÖPNV, Krankenhäuser und Pflegeheime in kommunalen Händen liegen. Er ist für einen Ausbau der Eisenbahninfrastruktur durch Reaktivierung und Elektrifizierung.

Ich möchte Landrat werden, weil es an der Spitze des Landratsamtes einen Altmärker braucht, der kompetent führen kann, mit der öffentlichen Verwaltung vertraut und kreativer Ideen-Entwickler ist. Steve Kanitz

Steve Kanitz sieht sich als kreativen Ideen-Entwickler. Bildrechte: privat Steve Kanitz wurde 1974 in Stendal geboren. Der 47-Jährige ist ein Verwaltungsfachmann. Nach dem Abitur 1993 in Beetzendorf studierte er an der Fachhochschule des Bundes. Der Diplom-Verwaltungswirt und Vater eines Sohnes ist heute Bereichsleiter Markt & Integration im Jobcenter in Stendal. 2004/2005 hat er bei der Bundesagentur in Nürnberg am Projekt "Kundenzentrum der Zukunft" mitgearbeitet.



"Als Landrat geht es mehr darum zu führen und Impulse zu geben, als Politik zu machen", sagt er. Die politische Kompetenz liege beim Kreistag, der Landrat sei der Hauptverwaltungsbeamte. "Das wird häufig verwechselt", sagt Kanitz. Der Kalbenser engagiert sich seit 25 Jahren bei der Arbeiterwohlfahrt. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Altmark und als solcher Gesellschafter der AWO Sozialdient GmbH. Er möchte vor allem eine bürgernahe Verwaltung im Landratsamt organisieren.

Als Landrat möchte ich weiter all meine Erfahrungen und mein Können in den Erhalt und die Entwicklung des Altmarkkreises stecken. Unser Landkreis soll stark und lebenswert bleiben und auf die Zukunft vorbereitet sein. Andreas Kluge

Andreas Kluge sieht die Digitalisierung als wichtiges Thema für den Landkreis. Bildrechte: privat Andreas Kluge wurde 1979 in Halberstadt geboren. Die CDU nominierte ihn 2021 als Landratskandidat, die FDP unterstützt dies. Nach der Realschule erlernte er den Beruf des Elektroinstallateurs. Der verheiratete, zweifache Familienvater lebt heute in Jübar und ist seit 2017 Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitband Altmark (ZBA). Der Verband soll das schnelle Internet in die gesamte Altmark bringen. Zuvor hatte er Kommunikationsinformatik und später auch Unternehmensführung und Management studiert.



Er arbeitet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Es wundert nicht, dass die Digitalisierung für ihn als Landrat auch eine wichtige Rolle spielen würde. "Eine moderne Verwaltung mit optimierten Verfahrensabläufen und per digitalen Medien nutzbar, das steht für mich an oberster Stelle", sagt Andreas Kluge. Die Wirtschaft und die Landwirtschaft seien das Rückgrat der Region, dies gelte es zu stärken.

Die bisherigen Landräte des Landkreises Michael Ziche (CDU) 2008 – 2022



Hans-Jürgen Ostermann (SPD) 1994 – 2008



Egon Sommerfeld (CDU) 1990 – 1994



Seit 1994 heißt der Kreis offiziell Altmarkkreis Salzwedel.

In der Kreisverwaltung des Altmarkkreises Salzwedel wird der neue Landrat sein Büro beziehen. Bildrechte: Bernd-Volker Brahms

Wie viele Wahlberechtigte gibt es?

Der Landkreis Salzwedel hat rund 82.000 Einwohner. Laut Landratsamt gibt es am Stichtag der Landratswahl am 6. März rund 70.700 Wahlberechtigte. In den einzelnen Gemeinden wird es 141 Urnenwahllokale sowie acht Briefwahlvorstände geben. Im Übrigen ist der Altmarkkreis mit seiner Fläche von rund 2.300 Quadratkilometern vergleichsweise groß und reicht fast an die Fläche des Saarlandes mit ca. 2.560 Quadratkilometern heran.

Wer kann wann gewählt werden?

Kandidaten müssen am Wahltag mindestens 21 Jahre alt sein und dürfen das 67. Lebensjahr nicht überschritten haben. Sie müssen EU-Bürger sein. Kandidaten hatten bis zum 7. Februar Zeit, sich zu melden. Parteilose Einzelbewerber müssen 100 Unterstützerunterschriften beibringen. Die Wahl findet am Sonntag, dem 6. März, von 8 bis 18 Uhr statt. Sollte kein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen erringen, so wird am Sonntag, dem 20. März, eine Stichwahl mit den zwei besten Kandidaten absolviert.

Wann kann ich die Kandidaten kennenlernen?