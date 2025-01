Bildrechte: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Stärkung ländlicher Regionen "Leader"-Förderung in der Westlichen Altmark gestartet

14. Januar 2025, 15:49 Uhr

Die "Leader"-Förderung in der Westlichen Altmark ist gestartet. Ziel ist eine Stärkung der Wirtschaft in ländlichen Regionen. Betreffen wird das in Sachsen-Anhalt vor allem Orte wie etwa die Hansestadt Gardelegen, die Hansestadt Salzwedel oder auch die Stadt Arendsee.