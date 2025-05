Das alles soll aber kein Hindernis sein. PVGS-Chef Ronald Lehnecke war von Anfang an von der Idee begeistert und sieht Potenzial. "Wir finden es super. Wir versuchen zu schauen, wie es funktionieren könnte. Es ist ökologisch, ein Transportmittel zu nutzen, was schon fährt." Kleinere Transporte – etwa von Brötchen – seien schon länger Teil des Betriebs. Doch mit größeren Gütern werde es komplizierter. "In so großem Stil machen wir es noch nicht, das war bisher immer nur Schnellgut", sagt er.