Der Altmarkkreis Salzwedel kämpft wegen der dünnen Besiedlung mit viel Leerstand, zum Beispiel in Kalbe.

Ein anderes Problem sind fehlende Fachkräfte. Dem Badhersteller Deba findet, eine Anbindung an die A14 und ein ICE-Halt könnten helfen.

Viele Bewohner der westlichen Altmark schätzen aber auch gerade die Leere, zum Beispiel Pendler.

Der muffige Geruch eines alten verlassenen Hauses liegt in der Luft. An den Wänden pappen Tapetenreste aus fast hundert Jahren, über der Heizung hängt ein Kabel aus der Wand. Neben einem leeren Türrahmen steht eine Frau mit leuchtenden Augen. "Die Stipendiaten lieben es hier", sagt sie in einem Ton, als wäre das die Präsidenten-Suite des Hilton.

Corinna Köbele hat aus dem alten Gerichtsgebäude in Kalbe/Milde ein Atelier für Künstler aus aller Welt gemacht. Zweimal im Jahr toben sich hier bis zu 40 Stipendiaten mehrere Wochen lang kreativ aus. Sie kommen aus Australien, Brasilien, China, Iran, Mexiko. Kostenlos schlafen dürfen sie in Wohnungen, die Köbeles Verein in verwaisten Häusern hergerichtet hat. Künstlerstadt Kalbe nennt sich dieser Verein. Er ist die Antwort von mehr als 130 Altmärkern auf den Leerstand in ihrer Region.

36 Einwohner pro Quadratkilometer

Kalbe hat mit den typischen Folgen der dünnen Besiedlung im Altmarkkreis Salzwedel zu kämpfen. Im gesamten Landkreis kommen auf einen Quadratkilometer nur 36 Einwohner, so wenige wie nirgendwo sonst in Sachsen-Anhalt. Eine Folge sind leere Häuser und Baulücken. "In Kalbes Altstadt machen die rund 30 Prozent aus", erzählt Köbele. Der Versuch, mit einem Gewerbegebiet große Arbeitgeber anzulocken, blieb bisher erfolglos. "Da stehen jetzt Solarmodule. Und auf den Straßen kann man wunderbar Rollschuh fahren."

Es ist also kein einfacher Job, der am 6. März im Altmarkkreis Salzwedel vergeben wird. Dann wählen die Einwohner einen neuen Landrat. Amtsinhaber Michael Ziche (CDU) tritt nicht nochmal an. Um seine Nachfolge buhlen vier Kandidaten.

Folge der dünnen Besiedlung: Fachkräfte fehlen

Der Sieger wird sich auch um eine weitere Folge der dünnen Besiedlung kümmern müssen: fehlende Fachkräfte. In den weitläufigen Fabrikhallen des Badherstellers Deba in Salzwedel merkt man davon auf den ersten Blick nichts. Maschinen schneiden und stanzen im Takt. Dazwischen wuseln Handwerker an den Steuergeräten und in halbfertigen Badcontainern.