Thema im Landtag Lehrermangel in Salzwedel: Schule verkürzt Unterrichtsstunden um 5 Minuten

Hauptinhalt

Wegen Lehrermangels in einer Schule in Salzwedel, werden Schulstunden um je fünf Minuten gekürzt. So macht die Leiterin Kapazitäten für andere Aufgaben frei. Das Modell hat sie auch der Politik vorgestellt. Und dennoch warnt sie auch davor.