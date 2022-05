Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) sagte, die Nominierung sei ein großer Erfolg und das Ergebnis engagierter und innovativer Arbeit an der Schule.

Vergeben wird der Preis von der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung . Eine Fachjury hatte unter insgesamt 80 Bewerbern eine Vorauswahl getroffen. Im Fokus des Wettbewerbs steht in diesem Jahr die Unterrichtsqualität unter dem Motto "Unterricht besser machen".

Der Hauptpreis des Wettbewerbs ist mit 100.000 Euro dotiert. Für die vier Nächstplatzierten gibt es jeweils 30.000 Euro. Alle nominierten Schulen, die nicht mit Preisen ausgezeichnet werden, erhalten einen Anerkennungspreis in Höhe von 5.000 Euro. Verliehen wird der Preis im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 28. September in Berlin.