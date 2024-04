Lithium ist ein Leichtmetall, das heutzutage in jedem Handy, Tablet oder auch in E-Autos verarbeitet wird. Meist wird es in Akkus oder Batterien verbaut und ist wichtig zum Beispiel in der Elektromobilität. Lithium ist ein begehrter Rohstoff. Und dieser soll künftig in der Altmark gewonnen werden. – Wissenschaftler wollen den Stoff auch in Norddeutschland gewinnen.



In der Lüneburger Heide ist dazu am Donnerstag (25.04.) ein entsprechendes Testprojekt gestartet. Lithium für Elektroautobatterien soll demnach künftig auch in der Lüneburger Heide abgebaut werden. In Eimke (Landkreis Uelzen) hat die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) erstmals begonnen, den Rohstoff aus Tiefenwasser gewinnen - zunächst nur in kleinen Mengen zu Forschungszwecken. In dem Projekt wollen die Wissenschaftler untersuchen, wie effektiv sich das Lithium aus dem Tiefenwasser herauslösen lässt. Drei verschiedene Methoden werden dabei getestet. (Quelle: dpa)