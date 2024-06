Das Unternehmen "Neptune Energy" hat am Freitag in Salzwedel seine Pläne vorgestellt, in der Altmark 25.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr abzubauen. Dieses Lithiumsalz lagert in großer Menge tief in der Erde im Thermalwasser. Der Präsident des Landesbergbauamtes, Uwe Schaar, erklärte auf der öffentlichen Informationsveranstaltung: "Es übersteigt die uns bekannten Vorkommen in Deutschland deutlich."