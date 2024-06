Naturschutzprojekt in Schrampe Livestream ins Eulennest im "KulTurm"

12. Juni 2024, 16:30 Uhr

In Schrampe bei Arendsee wohnt in einem alten Turm ein Eeulenpaar samt Nachwuchs. Die Eulen kann man nun rund um die Uhr in einem Livestream auf YouTube beobachten. Die Nachbarn der Eulenfamilie: Turmfalken und Fledermäuse. Der Turm ist nur einer von 20 und Teil eines Naturschutzprojektes.