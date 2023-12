Ein Mann, der am Donnerstag tot in einer Wohnung in Salzwedel gefunden wurde, ist offenbar getötet worden. Das haben erste Ermittlungen ergeben. Der 48-jährige Wohnungsinhaber sei vorläufig festgenommen worden, teilte eine Polizeiprecherin MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstagnachmittag mit. Ein Haftbefehl sei beantragt worden.