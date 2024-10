Die Überraschung ist gelungen, aber Ulrich Lange hat noch ein Anliegen. Er wünscht sich für seinen Verein, dass die Sänger, die heute Abend proben, am Tag der Deutschen Einheit im Grenzmuseum zwei Lieder singen. "So ein Tag, so wunderschön wie heute" und das für die Region so wichtige "Drömlingslied" sollen erklingen, so wie es auf dem Videomaterial von vor 35 Jahren zu sehen und zu hören ist.