In Klötze im Altmarkkreis Salzwedel hat die Polizei 13 historische Raubgräberstücke aus Mittelamerika gefunden. Ein Teil davon wurde am Dienstag in der Magdeburger Staatskanzlei vorgestellt.

Dieser verzierte Becher aus Ton und zwölf weitere historische Artefakte wurden in Klötze gefunden. Bildrechte: LKA Sachsen-Anhalt

Felix Meister von der Kulturgutschutzbehörde Sachsen-Anhalts sprach angesichts des Alters und der Herkunft der Funde von einem seltenen Fall. Meister sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das Land sei kein großer Kunsthandelsstandort: "Es ist auch nicht so viel altes Geld im Land, also eine Sammlerstruktur, die sich im bundesweiten Vergleich einen Namen gemacht hätte."



Die 13 Artefakte waren nach der Selbstanzeige eines Mannes entdeckt worden. Er soll die rund 1.500 Jahre alten Fundstücke vor etwa 15 Jahren in einem Bauernhaus in Klötze vergraben haben. Der Wert wird auf 100.000 Euro geschätzt.