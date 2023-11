Millionen kleine Kügelchen lagern in großen Behältern. Sie sehen aus wie Plastik, sind aber aus Maisstärke und damit zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Seit einem Jahr ist die Firma "meshpack" aus Kusey im Altmarkkreis Salzwedel mit ihrem Plastiknetzersatz aus Maisstärke auf dem Markt.

Geschäftsführer Thomas Hartung erklärt die Herstellung: "Zunächst wird das Granulat bei 180 Grad aufgeschmolzen, aufgeblasen und daraus dann eine Folie erzeugt." Danach würden die Folien auf Maschinen abgerollt, ganz fein geschnitten und verwoben. "Eigentlich ist das wie zu Hause beim Stricken: Längsnaht, Quernaht, Längsnaht – daraus wird dann ein Netz", so Hartung.

Export der Bio-Netze in 15 Länder

Insgesamt 45 Mitarbeitende hat meshpack. Gearbeitet wird jeweils 24 Stunden an fünf Tagen die Woche. Die Maschinen und Schmelzöfen verbrauchen viel Wärme und Strom – meshpack zählt damit zu den energieintensiven Unternehmen. Es handelt aber auch in punkto Energieverbrauch so ökologisch wie möglich. So kommen rund 30 Prozent des verbrauchten Stroms aus einer eigenen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der riesigen Industriehalle auf dem Firmengelände in Kusey.

Kunststoffproduktion Europaweit werden jährlich rund 500 Millionen Meter Kunststoffnetze produziert. 1.000 Meter wiegen rund fünf Kilogramm. Das sind 2.500 Tonnen Plastiknetzmüll.

Ihre Bionetze haben Hartung und Co. über viele Jahre gemeinsam mit einem Folienhersteller entwickelt, bis sie 2022 endlich an an den Markt gingen. Inzwischen exportiert das Unternehmen seine Netze in 15 europäische Länder, neben Hauptabnehmer Deutschland sind das zum Beispiel Frankreich, England und Dänemark.

Bildrechte: MDR/Carina Emig

Verkauf der teureren Bio-Netze schwierig

Grundsätzlich gestaltet sich der Absatz schwierig, da die Bionetze in der Herstellung das bis zu Vierfache der Kunststoffnetze kosten, die sich äußerlich durch nichts unterscheiden. Lediglich der Geruch ist anders. Riecht man an den meshpack-Netzen, erinnern sie an Maiswaffeln oder Brühwürfel.



Doch nun ist Thomas Hartung ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Ein großer Discounter habe für seine Zwiebeln eine Million Meter Bionetze bestellt. "Für uns ist dieser Auftrag wichtig für den Umsatz und die Auslastung der Produktion. Da laufen die Maschinen ein Vierteljahr, bevor wir diesen Auftrag fertig haben", sagt Thomas Hartung. Bildrechte: MDR/Carina Emig

Preis für Pionierarbeit