Ein nächster Meilenstein in der Schulgeschichte wird nun aber erst einmal der Modulneubau sein. Wenn alles nach Plan verläuft, sollen die Bauarbeiten diesen Sommer beginnen. Neben den Containern liegt ein Spielplatz. An diese Stelle kommt der Modulbau, damit nebenan weiter unterrichtet werden kann. Ist der Bau fertig, weichen die Container und ein neuer Spielplatz soll gebaut werden. "So ist das Haus II auch näher am Hauptgebäude", freut sich Direktorin Heike Herrmann.