Der neue Bücherbus für den Altmarkkreis Salzwedel ist so pink wie sein Vorgänger und am Freitagnachmittag in Salzwedel übergeben worden. "Auch in Zukunft werden die Altmärker 'ihren' Bücherbus schon von weitem erkennen", sagte Landrat Michael Ziche. Hinzu zur auffälligen Farbe kämen ein Hauch Altmark, modernste Technik und viele neue Medien.