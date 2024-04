Bei der Eröffnung des neuen MDR-Standortes sagte Tim Herden, Direktor des MDR-Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt, am Dienstag: "Nah an den Menschen sein und wissen, was sie bewegt. Vor Ort sein, um selbst Themen zu erkennen und zu recherchieren. Das ist essentiell für glaubwürdige und qualitativ hochwertige Berichterstattung. Deshalb ist MDR SACHSEN-ANHALT ab jetzt dauerhaft in Salzwedel präsent. Carina Emig und Lydia Zahn leben in der Region, haben nicht nur kurze Wege, sondern jetzt auch in unserem neuen Büro im 'Kunsthaus' in Salzwedel alle erforderlichen technischen Voraussetzungen, um Beiträge zu produzieren oder auch live ins Programm geschaltet zu werden."

Bildrechte: MDR/Daniela Höhn