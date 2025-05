Neulingen in der Altmark hofft auf Goldene Palme in Cannes

Andreas Haut, der eine Trödelscheune besitzt, stellte Requisiten kostenlos zur Verfügung für die vier verschiedenen zeit-Epochen im Film. Christa Ringkamp bewirtete das gesamte 50-köpfige Team und alle am Film beteiligten in ihrem Landgasthof – zehn Wochen lang, bei Wind und Wetter, rund 20.000 Mahlzeiten.

Am Abend wird in Cannes entschieden: Goldene Palme – ja oder nein? Das Dorf fiebert mit, als ginge es um eine persönliche Auszeichnung. "Wir sind alle stolz darauf, was hier entstanden ist", sagt Bürgermeister Axel Thiemann. Es zeigt, was für eine Kraft in dieser Region steckt.

Was auch immer in Cannes geschieht – für Neulingen hat sich mit dem Film "In die Sonne schauen" bereits etwas verändert. Aus einem abgelegenen Ort in Sachsen-Anhalt wurde ein Ort der Kinogeschichte. Und selbst wenn die Goldene Palme ausbleibt, wird dieser Film bleiben: als ein kollektiver Traum, der für ein paar Wochen wahr wurde – und vielleicht schon am Samstagabend in Cannes gefeiert wird.