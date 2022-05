Tarifaktion Landkreistag kritisiert Neun-Euro-Ticket: Kaum Vorteile für ländlichen Raum

Am 1. Juni soll das Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr in Kraft treten. Das heißt: neun Euro pro Monat für Bus, Bahn oder Straßenbahn, drei Monate lang, also bis August. Der Deutsche Landkreistag kritisiert nun, dass die Tarifaktion den ländlichen Räumen kaum Vorteile bringe und man das Geld besser an anderen Stellen investiert hätte. Aus Sachsen-Anhalt gibt es nicht ganz so negative Töne.