So ging es vor 25 Jahren los Eine Gruppe von Radiofreunden wollte Ende der 90er-Jahre einen freien Radiosender in Salzwedel gründen. Da es keine freien UKW-Frequenzen gab und die Medienanstalt Sachsen-Anhalt gerade Sendelizenzen für Offene Kanäle vergab, nutzen sie die Gelegenheit und entschieden sich kurzerhand für einen TV-Sender. Um an die entsprechende Sendelizenz zu kommen, gründeten sie einen Verein, der nicht nur als Bewerber auftrat, sondern auch für den Sendebetrieb verantwortlich sein sollte. So entstand im Herbst 1997 der Verein "Offener Kanal e. V.". Als erste Sendung flimmerte eine Liveübertragung der Feierlichkeiten zum Sendestart über den Bildschirm.