Christine Leneke aus Immekath im Altmarkkreis Salzwedel hat ein digitales Geschäftsmodell entwickelt, das dem Konsumwahnsinn den Kampf ansagt. "Tauschrausch-Altmark" heißt es und macht den Tauschrauschern auch noch richtig Spaß. Es ist sowohl ein digitaler, als auch analoger Tauschladen, den Christine Leneke in einem leer stehenden Bürokomplex in Kusey eingerichtet hat. Er basiert auf dem Click-und-Collect-System. Alles, was es hier gibt, ist Second Hand, aber noch top in Ordnung und richtet sich an alle, die ganz bewusst fair, nachhaltig und regional tauschen wollen.