Focke wüsste wohl heute nichts von der fehlerhaften Operation, wenn andere Ärzte des Altmark-Klinikums im Jahr 2012 nicht vor den Eingriffen des Operateurs gewarnt hätten. Exakt berichtete in jenem Jahr erstmals darüber. Die Klinik reagierte damals mit arbeitsrechtlichen Schritten und kündigte dem kritischen Chefarzt Bernd Falkenberg. Erst als dieser an die Öffentlichkeit ging, gab es Konsequenzen.

Uwe Bittner, Anwalt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für Falkenbergs Anwalt, Uwe Bitter ist das ernüchternd: "Im Grunde ist es das, was vielen Patienten, die im Krankenhaus verletzt worden sind, erleiden müssen. Das sind wahnsinnig lange Verfahren, mit einem Ausgang, der in keinster Weise befriedigen kann, weil der Arzt wirtschaftlich in der Lage ist, sich hervorragende Rechtsanwälte und Gutachter zu leisten. So dauert ein Verfahren dann so lange. Und was lange dauert, wird nicht gut, sondern für die Angeklagten billig."