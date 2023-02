Die Polizei hat in einem leerstehenden Wohnhaus in Salzwedel 150 Cannabispflanzen entdeckt. Die Pflanzen seien bereits getrocknet gewesen, die Blüten noch dran, erklärte die Polizei am Freitag in einer Mitteilung. Es handele sich um eine professionell betriebene Plantage. Das Gebäude sei videoüberwacht gewesen.