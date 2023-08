Altmarkkreis Salzwedel Nach Forest-Jump-Festival: Polizei ermittelt wegen verfassungsfeindlicher Kennzeichen

Polizisten haben am Wochenende mehr als ein Dutzend politisch motivierte Schmierereien in der Gemeinde Pretzier im Altmarkkreis Salzwedel entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Die Schmierereien zeigen Symbole aus der rechtsextremen Szene und aus dem linksextremen Milieu. Ein Zusammenhang mit dem Forest-Jump-Festival ist möglich, das dort am Wochenende stattgefunden hat.