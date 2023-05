Sarah Seides Praxis für Psychotherapie liegt im Süden von Salzwedel in der Altmark. Vor gut einem Jahr hat die 33-jährige Therapeutin zum ersten Mal ihr Behandlungszimmer geöffnet, einen großen Raum mit breiter Fensterfront, Bücherregal und in der Mitte zwei dunkelgrünen Sesseln mit einem Tischchen dazwischen.

Dass sie in Salzwedel arbeiten will, habe für sie früh festgestanden, sagt Seide. Nach dem Studium im bayerischen Eichstätt und der Ausbildung in Dresden und Magdeburg habe es sie zurück in die Heimat gezogen, das Wendland. "Ich dachte, es wäre schön, im Wendland zu wohnen und in Salzwedel zu behandeln. So habe ich eine Trennung zwischen privat und beruflich."