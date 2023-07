Eva Stützel war nicht die Einzige, die die neuerlichen 3-Euro-Gebühren für Handgepäck monierte. Ins Ökodorf Sieben Linden kommen jährlich bis zu 10.000 Tages- und Übernachtungsgäste. Die Ökodörfler halten ihre Besucher dazu an, für die An- und Abreise möglichst den ÖPNV zu nutzen und so CO2 zu sparen. Deswegen sitzen in den Bussen ins und aus dem Ökodorf oft Menschen mit Reisegepäck, was für die altmärkischen Busse ansonsten eher unüblich ist. "In einem leeren Bus Geld zu nehmen, nur weil Leute Gepäck dabeihaben, was sie zuvor in ihrer Heimatstadt und in der Bahn selbstverständlich umsonst mitnehmen konnten, was macht das für ein Image von der PVGS? Diese Fahrgastunfreundlichkeit ist eine echte Katastrophe", ärgert sich Eva Stützel.