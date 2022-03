Die Tourismus-Saison muss am Arendsee ohne das Ausflugsschiff "Queen Arendsee" starten. Der Schaufelraddampfer liegt auf dem Trockenen, weil der Antrieb kaputt ist. Eigentlich sollte das Schiff am Sonnabend in See stechen. "Es sind Gruppenreisen gebucht gewesen, denen wir jetzt absagen mussten. Wir haben offiziell mitteilen müssen, dass wir hoffen, dass die Queen dann Ostern draußen ist", sagte die Chefin der örtlichen Tourismus-GmbH, Claudia Schulz, MDR SACHSEN-ANHALT.