Nach monatelanger Zwangspause sticht an diesem Wochenende erstmals wieder die "Queen" auf dem Arendsee in See. Zunächst hatte die Corona-Pandemie den schon traditionellen Saisonstart des Ausflugsschiffs zu Ostern verhindert. Laut Tourist-GmbH konnte der Raddampfer dann wegen Niedrigwassers nicht vom See geholt werden.

Dabei musste das Schiff zur TÜV-Überprüfung. Das ist aber nur an Land möglich. Und danach gab es auch noch Probleme, den Dampfer wieder auf den See zurückzusetzen. Am Sonnabend sind nun die beiden ersten Fahrten der "Queen" in dieser Saison geplant. Die Gastronomie an Bord kann nur eingeschränkt arbeiten. Gäste brauchen einen aktuellen negativen Corona-Test oder den Nachweis einer vollständigen Impfung. Gruppen müssen sich gesondert anmeldet.