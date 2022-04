In Salzwedel üben Teile des Stadtrats massive Kritik an Bürgermeisterin Sabine Blümel. Dabei geht es um den Vorwurf, die Bürgermeisterin habe technische Änderungen an der Telefonanlage angewiesen – mit dem Ziel, sich "in dringenden Fällen" in laufende Telefonate von Mitarbeitern der Stadtverwaltung aufschalten zu können. Das berichtete am Donnerstagabend zuerst die Altmark-Zeitung.