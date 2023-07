Sie stattet Oligarchenvillen aus und Paläste von Öl-Scheichs, Yachten in Saudi-Arabien und Hotels in Shanghai. Jeanette Schulz wohnt in Salzwedel und ist eine von zehn Spezialistinnen in ganz Europa, die mit extrem teuren Tapeten perfekt umgehen können. Deshalb wird sie nahezu ausschließlich von den Reichen und Schönen dieser Welt gebucht. Jetzt aber nimmt sie ein Projekt direkt vor ihrer Haustür in Angriff: Sie designt das Restaurant im Kulturhaus in Salzwedel neu.